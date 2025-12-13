Hoy y mañana el Show de patín artistico que te hará volar en Deportiva

Viaje por el mundo el show de patín que te hará volar…el sábado 13 domingo 14 de diciembre a las 21 hs. Todo el alumnado de la profesora Camila Mendiondo mostraran su destreza en el gran salón del Club J. Deportiva. Como broche de oro, la presentación de:

Milena Azzara y Nicolas Álvarez, pareja de patín artístico que ha representado a argentina obteniendo distintos podios a nivel mundial, campeones sudamericanos 2022, campeones de la serie artística internacional 2023, campeones panamericanos 2025 estarán en Las Flores desplegando todo su talento.

