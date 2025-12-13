13 de diciembre de 2025

Hoy y mañana el Show de patín artistico que te hará volar en Deportiva

1 hora atrás Fm Alpha

Viaje por el mundo el show de patín que te hará volar…el sábado 13 domingo 14 de diciembre a las 21 hs. Todo el alumnado de la profesora Camila Mendiondo mostraran su destreza en el gran salón del Club J. Deportiva. Como broche de oro, la presentación de:

Milena Azzara y Nicolas Álvarez, pareja de patín artístico que ha representado a argentina obteniendo distintos podios a nivel mundial, campeones sudamericanos 2022, campeones de la serie artística internacional 2023, campeones panamericanos 2025 estarán en Las Flores desplegando todo su talento.

Viaje por el mundo el show de patín que te hará volar, el sábado 13 domingo 14 de diciembre a las 21 hs.

