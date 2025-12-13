¡Vamos chicas!: Las Leoncitas, con «Vitu» Falasco, juegan la final del Mundial Junior ante Países Bajos

¡Vamos chicas!: Las Leoncitas, con «Vitu» Falasco, juegan la final del Mundial Junior ante Países Bajos1 minuto de lectura
El seleccionado argentino femenino juvenil de hockey, con la florense Victoria Falasco en el plantel, enfrentará a Países Bajos este sábado desde las 19:15 (hora argentina) por la final del Mundial Sub-21 que se disputa en Santiago de Chile. Las Leoncitas vienen de ganar 3-0 en la semifinal ante China y por el momento están invictas (sólo empataron ante Bélgica por la segunda fecha de la fase de grupos). El duelo se jugará en el Estadio Nacional “Claudia Schüler” y se podrá ver en vivo a través de ESPN 4 y Disney+ Premium.