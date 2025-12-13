13 de diciembre de 2025

¡Vamos chicas!: Las Leoncitas, con «Vitu» Falasco, juegan la final del Mundial Junior ante Países Bajos

2 horas atrás Fm Alpha

El seleccionado argentino femenino juvenil de hockey, con la florense Victoria Falasco en el plantel, enfrentará a Países Bajos este sábado desde las 19:15 (hora argentina) por la final del Mundial Sub-21 que se disputa en Santiago de Chile. Las Leoncitas vienen de ganar 3-0 en la semifinal ante China y por el momento están invictas (sólo empataron ante Bélgica por la segunda fecha de la fase de grupos). El duelo se jugará en el Estadio Nacional “Claudia Schüler” y se podrá ver en vivo a través de ESPN 4 y Disney+ Premium.

