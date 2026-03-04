Ferrocarril Roca vuela hacia Córdoba con el sueño de su regreso al Federal «B»

El sábado desde el aeroparque Jorge Newbery de Capital Federal, viajarán en avión hacia la provincia mediterránea los dirigentes ferroviarios Diego Aranda, Emmanuel Alvarez y Diego Martin Ojeda. Los directivos del tricampeón del futbol florense confluirán en una reunión nacional organizada por el Consejo Federal de AFA. El encuentro será en la sede del club Instituto Atlético Central Córdoba.

(Por Flavio Iacomini)

La misión que parte desde Las Flores el sábado a la mañana tendrá su destino final de arribo el centro de Córdoba capital, lugar donde se encuentra ubicado el estadio cubierto de básquet del club Instituto. Allí, el trío de dirigentes de Ferrocarril Roca, encabezados por su presidente Diego Aranda, por el Tesorero Emmanuel Alvarez y el secretario Diego Ojeda, participarán de una importante reunión de dirigentes de todo el país que acudirán a la docta con el objetivo de seguir federalizando el prestigioso futbol argentino. La reunión, que será liderada por el titular del Consejo Federal de AFA Pablo Toviggino, entre sus objetivos tiene tratar el regreso del Federal «B» en remplazo del Torneo Federal Regional Amateur. Ferrocarril Roca, es un club florense que tiene como mayor palmarés deportivo, haber logrado el 27 de abril de 2014 en Otamendi el ascenso a la cuarta divisional del Fútbol Argentino, categoría por entonces llamada Federal «B». Los albicelestes por un par de años fueron protagonistas de este torneo, donde se recuerda su última participación en 2019 cuando el equipo conducido por el profesor Fabián Blanstein en la Región Pampeana Sur Bonaerense llegó a semifinales y perdió por penales ante Ferrocarril Sud de Olavarría. El encuentro de directivos del sábado próximo, que se llevará a cabo en el centro de Alta Córdoba, en la sede del estadio cubierto “Angel Sandrín” de la capital cordobesa, dará comienzo a las seis de la tarde.

