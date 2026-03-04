4 de marzo de 2026

Hospital Las Flores: incorporación de equipamiento en Hemoterapia

1 hora atrás

El área de Hemoterapia de nuestro principal centro de salud sumó en los últimos días un incubador y una centrífuga médica fortaleciendo la infraestructura tecnológica del servicio y optimizando los procesos de trabajo. «Este equipamiento tiene una tecnología en gel lo cual incrementa la seguridad transfuncional en los estudios que se realizan en él», indicó el Lic. Facundo Cillero. «Esta incorporación representa un paso más en el crecimiento de Hemoterapia del Hospital consolidando el compromiso con la calidad, la mejora continua y el acompañamiento responsable de cada paciente», manifestó luego.

Fuente: Prensa Hospital Las Flores

