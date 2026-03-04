4 de marzo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: sesión extraordinaria este jueves

1 minuto de lectura
21 segundos atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un orden del día de cinco puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. en el salón «Dr. Oscar Alende» una nueva sesión extraordinaria. Entre lo más destacado, se dará a conocer un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo sobre prórroga convenio prestación equipos (Dirección Hidráulica). Por otro lado, desde la Comisión Plenaria se tratará sobre tablas un despacho relacionado al Proyecto de Ordenanza convenio con CEAMSE (traslado residuos).

Decreto presidencia 11. Sesion extraordinaria (1)

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Hospital Las Flores: incorporación de equipamiento en Hemoterapia

58 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Ferrocarril Roca vuela hacia Córdoba con el sueño de su regreso al Federal «B»

5 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Apertura de sesiones bonaerenses 2026: todos los chequeos al discurso de Axel Kicillof en la Legislatura

15 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: sesión extraordinaria este jueves

21 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hospital Las Flores: incorporación de equipamiento en Hemoterapia

58 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Ferrocarril Roca vuela hacia Córdoba con el sueño de su regreso al Federal «B»

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Día del hermano en Argentina: ¿por qué se celebra hoy 4 de marzo?

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.