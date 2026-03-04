Concejo Deliberante: sesión extraordinaria este jueves

(Ver orden del día) Con un orden del día de cinco puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19hs. en el salón «Dr. Oscar Alende» una nueva sesión extraordinaria. Entre lo más destacado, se dará a conocer un Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo sobre prórroga convenio prestación equipos (Dirección Hidráulica). Por otro lado, desde la Comisión Plenaria se tratará sobre tablas un despacho relacionado al Proyecto de Ordenanza convenio con CEAMSE (traslado residuos).

Decreto presidencia 11. Sesion extraordinaria (1)

