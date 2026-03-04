4 de marzo de 2026

Taller Protegido ALMA: «Hay que seguir concientizando sobre la importancia del reciclado»

46 minutos atrás Fm Alpha

La 91.5 habló este miércoles con la coordinadora de la institución, María Arce, quien comentó las actividades del mes de marzo y un balance de la actividad en el último tiempo. «Nosotros empezamos bien el año. En enero continuamos trabajando como siempre y en febrero tuvimos el receso correspondiente tanto para nuestro personal como para los operarios. Ahora ya nos pusimos en marcha prácticamente con la totalidad de nuestra gente», explicó. Sobre el programa de clasificación de cartón, papel, botellas PET y plásticos en general, la coordinadora indicó que «es necesario que todo el tiempo haya una concientización de lo importante y necesario que es este trabajo. Ahora con la colocación de canastos para botellas de vidrio que los chicos de Ambiente Las Flores colocaron últimamente nos han de alguna manera alivianado nuestra tarea», sostuvo luego. Arce también se refirió al peculio que reciben los operarios mes a mes al tiempo que anunció una feria de ropa para este viernes.

