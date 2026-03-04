Luis D´Agostino por la fiesta del Hospital: “La Cooperadora volverá a vender asado para llevar”

Como cada año, la Cooperadora del Hospital de nuestra ciudad, y en el marco del aniversario de la ciudad, volverá a realizar la gran fiesta criolla, evento que empuja económicamente a la institución para costear diversos gastos que tiene la gran estructura en salud con reconocimiento zonal.

“En sí la Cooperadora siempre estuvo a disposición de lo que la dirección necesita, se evalúa ese requerimiento y decimos si se puede hacer o no, tenemos informes que este año va a ser muy duro, desde la época del Dr. Alejandro hay obras aprobadas como clínica, salud mental y hasta la fecha no se ha podido hacer nada, por la parte edilicia estará complicado por los costos de hoy en día…El año pasado, con los 32 millones de pesos que dejó la doma se arregló la parte ambulatoria, se puso Durlock, cambiamos la luminaria, se dio otro aspecto al lugar, esa obra llevó un tiempo. De a pocos se iban haciendo las habitaciones de acuerdo a la gente internada. Luego el techo del Hogar de Ancianos, con la ayuda del municipio, con la compra de insumos (pagamos la obra). La obra se hizo pero hoy en día se sigue lloviendo, para lo que era antes quedó bastante bien, ahora estamos esperando una lluvia para ver si hay filtraciones…Esa fue una obra grande porque fue unos cuantos metros, lo últimos fueron los baños de clínica médica, se bajó el techo con durlock, se cambió el tema de la pileta, se pintó e iluminó todo, estas tres obras fueron del año pasado y gastamos casi 20 millones de pesos, quedaron 10 millones y pico que hoy en día no alcanza para hacer una obra de paso, pensábamos que íbamos a poder levantar las paredes para clínicas, el presupuesto del ministerio fue de 500 millones de pesos, una cifra inalcanzable. Hace años que estoy en la Cooperadora, he viajado con ex directores, todo muy burocrático, no se puede llevar una obra sentado en un ministerio en La Plata, se lo dije a los funcionarios…” Por otro lado, expresó: “La guardia debería estar donde es el Hogar de Ancianos, basados en los planos nos dieron lugar donde hoy está clínica. Las obras nuevas con empresas de afuera hacen la mitad, cuando queres reclamarles algo, no las encontrás más, o se fundieron o no existen. Por eso es mejor una empresa local…” También Luis contó la negativa que se tuvo cuando se instalaba el tomógrafo: “Cuando llegó el tomógrafo cada 15 días venían para ver la obra, sus avances, cuando se fue a ingresar el tomógrafo, se dieron cuenta que no entraba por la puerta, ¿nadie le presó atención a eso?, llamé a la arquitecta y se lo comenté… ¿Cómo puede ser que de acuerdo a los planos no se dieron cuenta…? El tomógrafo venía desarmado, pero había una parte que no entraba, son experiencias, nadie usa el sentido común. No se puede pedir una obra y pasar por 20 filtros para que se pueda hacer…” Sobre la parte del personal del hospital, ya que la cooperadora asiste a varios profesionales, dijo: “Hoy no hay nombramientos en los hospitales, hay pocos médicos que la viven peleando con bajos sueldos, no hay posibilidad que lleguen médicos porque con lo que se les puede pagar no alquilan una casa. No sé qué pasa en Las Flores, en Saladillo inauguraron una clínica nueva y acá la parte privada se cerró. Por la parte edilicia ojalá se pueda hacer algo. Que las haga quien sea, hay una realidad que es que nuestro hospital es zonal, tiene 500 empleados. Nuestro hospital es cabecera de la región, es un hospital importante dentro de lo que es la zona, se han internado gente de G. Alvear, de Tapalqué…”

Ante la etiqueta de “Hospital Zonal” y la posibilidad de vender el bono contribución en distintas localidades, dijo: “No es mala idea ofrecer la rifa del Hospital en la zona, ¿pero después quién las cobra…? La parte económica nos pasa a todos, esta entrada de la doma vale 32 mil pesos, en Cacharí una doma de un día sin espectáculos valía 50 mil, hoy en día venimos muy bajos con la venta, ahora esperemos que se de un salto en los días finales. Es recaudar para el hospital, pero también ofrecer un buen espectáculo para la gente, en la cantina se trata de poner los precios más bajos posibles…Ya tenemos la carpa de Chivilcoy alquilada, el viernes comenzaría con un baile con Gauchitos de la cumbia, la F Etchemendy, el Bocha Lobosco y otros, el sábado Buati y sus teclados, Grupo de Danzas de la Tacuara, payadores, Eliana Cejas, Maggie Cullén entre otros…. También la fiesta de los jóvenes con un DJ Ojeda de La plata que a los chicos les gustó, el domingo luego de la doma y los sorteos, baile y folklore, estará Carisma, los Majestuosos del Chámame…otra cosa que quiero recalcar, es que este año nuevamente se va a vender asado para llevar en la cantina, si bien no está barata la carne. El año pasado vendimos costillares, este año duplicamos la cantidad y creemos que se van a vender. Todavía no sabemos el precio, son cortes que llegan de Buenos Aires con la colaboración del frigorífico local de la familia Pellejero. Nosotros necesitamos recaudar y todas las fiestas criollas se han venido un poco abajo según nos contaba Nahuel, veremos si nos pasa lo mismo o no…” Afirmaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A LUIS D´AGOSTINO

About The Author