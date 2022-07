Fin de una etapa: «Tono» Lizarraga se despide de su Escribanía

Si bien continuará un tiempo más ejerciendo la profesión en su tradicional estudio de Avda. Carmen, el escribano y ex intendente municipal inició los trámites para su jubilación luego de más de 45 años de actividad. En diálogo con la 91.5, Lizarraga contó este sábado que «ayer fue un día particular porque comencé a despegarme lentamente de mi actividad profesional. Si bien voy a seguir recibiendo y asesorando clientes ya no podré firmar escrituras debido a que lo dicta la ley. El estudio seguirá adelante ahora con mi hijo Sebastián que también es escribano como muchos saben». Al hacer un repaso de todo lo vivido, «Tono» expresó que «la verdad muy agradecido a todos los vecinos que durante tantos años confiaron en mí y en el equipo que me acompañó. Ahora les toca continuar a ellos». Sobre su profesión, dijo que «la volvería a elegir sin dudas y volvería a ejercerla en mi ciudad».

