Final: Atlético Las Flores acaricia el titulo

Le ganó 3 a 1 a Barrio Traut en la primera final del campeonato oficial. Carlos López y Fernando Carrera en dos ocasiones, convirtieron los goles del conjunto rojinegro. Andrés Fuchila consiguió el descuento para el amarillo al ejecutar bien un tiro libre penal.

(Por Flavio Iacomini)

Llevó mucho público Atlético Las Flores ayer por la tarde al estadio de Ferrocarril Roca y sus jugadores cumplieron con creces el primer cometido. El equipo que dirige Oscar Caminos, fue más que Barrio Traut en los noventa globales y los consumó también en la red, al aprovechar cada pelota detenida.

De la misma forma, el conjunto de avenida Rivadavia consiguió los tres goles que a la postre le significaron llegar al partido revancha del próximo domingo 5 de Junio mejor posicionado.

A los 23 minutos del primer tiempo, a la salida de un tiro libre de frente al arco, el remate combado de Juan Antonio Ferreira no pudo ser retenido por el arquero Lucio Cieza y fue allí cuando apareció el delantero Carlos López para convertir de cabeza el primer gol del encuentro en el rebote.

Fernando Carrera, a los 46 de la misma etapa, consiguió el segundo al cabecear solo dentro del área chica y dejar sin chances a Cieza. Este mismo defensor central logró el tercero en tiempo adicionado del segundo tiempo. Antes, el descuento para Barrio Traut, cuando se puso 2 a 1, lo había conquistado Andrés Fuchila, luego de rematar al gol un tiro libre penal que le cometieron a Luis Urruchua promediando los 32 del segundo tiempo.

El primer cuarto de hora del encuentro había sido favorable a Barrio Traut, amparado en un fuerte viento sur que cruzaba el terreno de juego. El conjunto de Dardo Rivarola, tuvo seis o siete tiros libres a su favor que no pudo aprovechar bien en el área de su rival. Atlético se defendió bien con sus centrales Carrera y Juan Ledesma y por los extremos hubo duelos interesantes como el de Luis Urruchua con Santiago Martinolli y el de Marcelo Tobares con Walter Crapinetti o Ary Amicone. Los rojinegros estuvieron atentos durante todo el partido y se complementaron bien en los relevos con un gran despliegue de Iván Garcete, Nahuel Ramos, Martin Saurel y la pausa que intentó darle Santiago Gardella a la mitad de la cancha.

Con Juan Ferreira y Carlos López, los rojinegros preocuparon al fondo de Barrio Traut en algunos pasajes, aunque el juego nunca fue de un dominio claro de parte de los dos equipos. En cierta paridad, la efectividad de Atlético resultó ser la diferencia, acompañado esto de orden defensivo, entrega, actitud y un arquero como Tomas Felice que descolgó pelotas importantes que parecían complicadas.

La expulsión de Bruno Mundet, en el segundo tiempo, lo dejo con diez a Barrio Traut pero no obstante Atlético siguió jugando concentrado y fue a buscar el tercer gol en el final. No obstante Bario Traut tuvo una clara cuando Alejo Giudice remató fuerte un tiro libre y en el rebote Luis Urruchua convirtió pero el línea levantó la bandera por posición adelantada del delantero amarillo.

Luego, tras un envió desde la izquierda, de nuevo Fernando Carrera para definir dentro del área y estirar una diferencia que lo deja a Atlético cerca del título Apertura 2022.

El próximo domingo, los noventa restantes con un fuerte peso de la historia para los dos clubes.

La última vez que Atlético logró un título oficial fue en el año 2004, mientras que Barrio Traut su único campeonato lo exhibió en 1998.

Demasiado significativo para los dos clubes. Promesa de gran espectáculo para un domingo imperdible.

Atlético Las Flores: Tomas Felice, Fernando Carrera, Marcelo Tobares, Santiago Martinolli, Juan Ignacio Ledesma, Juan Ferreira, Nahuel Ramos, Carlos López, Santiago Gardella, Martín Saurel. Relevos: Juan Guallan, Pablo Caputo, Nahuel García, Román Soria, Mauro Ramos, José Giurisca. D.T: Oscar Caminos. Ayudante de Campo: Diego Rodríguez y Edgar Iribarne P.F: Sofía Levi..

Barrio Traut: Lucio Cieza, Alejo Giudice, Martín Gil, Guillermo Tus, Diego Gioiosa, Andrés Fuchila, Ary Amicone, Walter Carpinetti, Demian Iovine, Luis Urruchua, Gaspar Casey. Relevos: Delfino Iribarne, Marcelo Jaime, Bruno Mundet, Mauro Iglesias, Claudio Goñi, Alexio Aguirre, Renzo Patronelli. D.T: Dardo Rivarola. Ayudantes de Campo: “Chimpa” Coronel y Sergio González.

Arbitro: Marcelo Acosta. Líneas: Rodrigo Lopardo y Damián Pallero( 25 de Mayo).

