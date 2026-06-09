Parte Policial: Muerte de la bebe, la autopsia revela «muerte súbita lactante, paro cardíaco»

En el día de la fecha, esta Estación de Policía Comunal, informa que se da inicio al presente Proceso Penal en virtud que desde el nosocomio se toma razón de la presencia a las 09:20 Hs. de una ciudadana del medio, junto a su hija menor de edad (6 meses) fallecida.- Que desconociéndose las causas y previa consulta con la Ayudantía Fiscal a cargo del Dr. Iparraguirre, se inicia el Sumario de epígrafe realizándose las inspecciones y/o pericias de rigor; como así también la recepción de los testimonios pertinentes.- Se aguardan los resultados de la operación de autopsia.- AMPLIACION: Finalizada operación de autopsia, parte oficial dictaminó causales de muerte: “MUERTE SÚBITA LACTANTE, PARO CARDÍACO”.-

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