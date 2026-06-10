La Buena Noticia: una firma cordobesa fabricará máquinas que construyen casas en 60 días y reducen costos hasta 30%

La empresa cordobesa Tecnus fabricante de equipos para hormigón, se apresta a lanzar este año, probablemente en septiembre, la producción de máquinas constructoras 3D en su planta de la ciudad de Córdoba. En rigor, la firma presentó un primer modelo el año pasado. Este año, se trata de una impresora 3D de uso doméstico en escala gigante, equipos automatizados capaces de erigir casas mediante una conexión a una mezcladora y el bombeo de material capa por capa. Esta tecnología permite dejar lista en muy poco tiempo la obra gris, es decir paredes, escaleras, canteros y mesadas, quedando las terminaciones en manos del trabajo humano tradicional. Las constructoras 3D acortan drásticamente los tiempos, costos y residuos que se generan en una obra, lo que impacta de manera directa en una disminución de los presupuestos. En este contexto, la firma Tecnus, que en este 2026 cumple 25 años, tiene previsto comenzar a fabricar estas máquinas en Córdoba mediante un acuerdo con la empresa brasileña 3Dprintek, desarrolladora de la tecnología. “Ya tenemos un preacuerdo con la firma del país vecino. Yo voy a estar viajando a Brasil a fines de junio o a principios de julio para cerrar el convenio por medio del cual empezaremos a construir las máquinas”, contó Mario Núñez, socio gerente y fundador de Tecnus junto con su hermano Santiago. La empresa 3Dprintek está llevando adelante actualmente una edificación de alrededor de 400 metros cuadrados en la zona de Porto Alegre con esta innovación. Esta obra es la que Núñez tiene previsto visitar como paso previo a cerrar el acuerdo con la firma brasileña. Según el socio gerente de Tecnus, las máquinas por fabricar en Córdoba tendrán 17 metros de ancho por 25 metros de largo, y hasta siete metros de altura. Dentro de ese volumen, es posible construir casas de múltiples diseños. Con este sistema, la velocidad aproximada de trabajo es de un metro cuadrado por hora, a la vez que permite una reducción de un 30% de los costos respecto de la construcción tradicional. “La máquina constructora 3D es una versión gigante de una impresora doméstica. Consta de vigas reticuladas que van montadas en perfiles reticulados, todo hecho en aluminio. Se mueve en un espacio de 17 x 25 metros, aunque en el corto plazo esas dimensiones podrían ampliarse a 17 x 50 metros”, detalló Núñez.

Fuente: La Voz (Córdoba)

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