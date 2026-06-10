Torneo Apertura: así se jugarán las finales de ida

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a las finales de ida del Torneo Apertura en Fútbol Femenino y Primera División. En el predio de Juventud Deportiva, las chicas del albiverde recibirán a sus pares de Ferro el próximo domingo desde las 13hs. mientras que en primera división, El Taladro será local ante Ferro a las 15:30hs. en el estadio del CEF Nro. 6 (Avda. San Martín y Bdo. de Irigoyen). El valor de la entrada será de 8.000 pesos. Vale recordar que en el fútbol de inferiores, los encuentros de vuelta de las semifinales que fueron suspendidos por el clima adverso, se disputarán este sábado.

About The Author