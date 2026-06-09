Encontraron a Luciana, la chica de 15 años que estaba desaparecida en Córdoba

Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Córdoba desde el lunes, fue encontrada este martes. Así lo confirmó el Ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales. “La encontramos sana y salva”, contó el funcionario y agradeció a quienes participaron del operativo y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María. “Estaba en Jesús María. Yo mismo le di la noticia personalmente a la mamá”, sumó minutos más tarde antes de la conferencia de prensa. También informó que la adolescente fue trasladada a un centro de salud para la realización de controles médicos de rutina, con el objetivo de evaluar su estado general tras haber permanecido desaparecida durante más de 24 horas. Ante las reiteradas consultas de los periodistas, Quinteros se negó a contestar si la encontraron en la terminal de ómnibus de Jesús María o en una casa con otro menor de 16 años, como trascendió. “Lo importante es que está sana y salva. Cuando hable el fiscal podrá dar más detalles de la causa judicial”, dijo el funcionario. Un rato después, en diálogo con TN, el secretario de Gobierno de Colonia Caroya confirmó que Luciana estaba en una casa abandonada de Jesús María, ubicada frente al edificio de los Tribunales, a 6 kilómetos de Colonia Caroya. “Estaba con otra persona”, indicó César Seculini. Luciana había sido vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del colegio al que asiste en la localidad de Colonia Caroya. Habitualmente, la adolescente esperaba a su hermana en una parada cercana a la institución para regresar a su casa junto a su madre y su padrastro.

Fuente: Infobae

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