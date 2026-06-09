Policiales: investigan la muerte de un bebé de seis meses

En el día de la fecha, ésta Estación de Policía Comunal, informa que se da inicio al presente Proceso Penal en virtud que desde el nosocomio se toma razón de la presencia a las 09:20hs. de una ciudadana del medio junto a su hija menor de edad (6 meses) fallecida. Que desconociéndose las causas y previa consulta con la Ayudantía Fiscal a cargo del Dr. Iparraguirre, se inicia el Sumario de epígrafe (Averiguación Causales de Muerte) realizándose las inspecciones y/o pericias de rigor como así también la recepción de los testimonios pertinentes. Se aguardan los resultados de la operación de autopsia.

Fuente: Prensa Estación Policía Comunal

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