Xenia Forconi, directora de políticas sanitarias: «Se garantiza el derecho a la salud de los niños en edad escolar»

Comenzó a implementarse días pasados el programa «Salud Escolar Bonaerense» en diversas escuelas locales. Al respecto, la 91.5 entrevistó a la actual directora de políticas sanitarias que depende de la Secretaría de Salud quien expresó que «con este programa se garantiza el derecho a la salud de los chicos. Recientemente estuvimos en la Escuela N° 13 de Pardo agrupando también a escuelas de la zona. Se hicieron controles odontológicos, nutricionales, vacunación y de agudeza visual a cargo de las profesionales del área». La profesional expresó más adelante que «detectar problemas de salud a tiempo en la primera infancia es fundamental para una vida a futuro». Las visitas a escuelas seguirán durante las próximas semanas, se informó más adelante. Por otro lado, Forconi, también se refirió a las consultas médicas por gripe y bronquiolitis producto de las bajas temperaturas. «Como cada año es fundamental estar alerta antes los síntomas más comunes como fiebre, tos o picazón en la garganta y mantener hábitos saludables como el lavado de manos, por ejemplo», manifestó.

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