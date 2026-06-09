Activaron el «Alerta Sofía» por otra menor desaparecida

El Ministerio de Seguridad de la Nación solicita la máxima colaboración de la ciudadanía para aportar datos de manera urgente. Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón quien desapareció este lunes en Colonia Caroya. La adolescente desapareció tras salir del Colegio «Presbítero José Bonoris». Según la información publicada, se retiró del establecimiento y nunca regresó a su casa, por lo que se desplegó un amplio operativo de búsqueda para dar con su paradero. El Gobierno nacional, en coordinación con las fuerzas de seguridad federales y provinciales, dictó de urgencia la activación del programa «Alerta Sofía». La gravedad del caso y la vulnerabilidad de la menor motivaron la puesta en marcha de este sistema de alerta temprana, reservado exclusivamente para situaciones de alto riesgo inminente.

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