«La Pasión nos une, la donación nos salva»: comenzó una campaña de donación de sangre en el Hospital

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemorará el próximo 14 de junio, desde Hemoterapia del nosocomio local se presentó la campaña que se mantendrá hasta el próximo 19 del corriente mes. Para ser dador los interesados deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud. Además deben concurrir con el DNI y haber desayunado antes de donar. También, se invita a concurrir con algún detalle en celeste y blanco (camiseta, pañuelo, pin, etc.) para apoyar a la selección argentina en el próximo Mundial. Por consultas comunicarse de lunes a viernes de 8 a 12 hs. al 2241-526265.

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