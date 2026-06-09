9 de junio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

«La Pasión nos une, la donación nos salva»: comenzó una campaña de donación de sangre en el Hospital

15 minutos atrás Fm Alpha

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemorará el próximo 14 de junio, desde Hemoterapia del nosocomio local se presentó la campaña que se mantendrá hasta el próximo 19 del corriente mes. Para ser dador los interesados deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud. Además deben concurrir con el DNI y haber desayunado antes de donar. También, se invita a concurrir con algún detalle en celeste y blanco (camiseta, pañuelo, pin, etc.) para apoyar a la selección argentina en el próximo Mundial. Por consultas comunicarse de lunes a viernes de 8 a 12 hs. al 2241-526265.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

27 minutos atrás Fm Alpha

BM – martes 9 de junio

58 minutos atrás Fm Alpha

Malvinas: “Cuando los Caza Mirage V Dagger volaban el cielo de Las Flores”

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Activaron el «Alerta Sofía» por otra menor desaparecida

19 segundos atrás Fm Alpha

«La Pasión nos une, la donación nos salva»: comenzó una campaña de donación de sangre en el Hospital

15 minutos atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

27 minutos atrás Fm Alpha

BM – martes 9 de junio

58 minutos atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.