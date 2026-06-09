Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

(Ver orden del día) Con un temario de 22 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, los bloques de la oposición (LLA y Adelante Las Flroes) presentarán un Proyecto de Comunicación sobre informe solicitado al Instituto de la Vivienda varios puntos respecto al sorteo público de viviendas. También se solicitará una copia del acta de dicho sorteo. En otro orden, el Bloque Adelante Las Flores elevará un Proyecto de Ordenanza sobre creación programa “Sembrando Ciudadanía”. Además, el Departamento Ejecutivo presentará informes sobre temas relacionados a becas, fondo educativo y acciones en el Centro de Monitoreo local.

00. Orden dia de la sesion 11 de junio de 2026

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