BM – martes 9 de junio

EL TEATRO ESPAÑOL VIBRÓ CON EL ENCUENTRO DE ORQUESTAS ESCUELA El pasado sábado, el Teatro Español de Las Flores se convirtió en el escenario de un concierto de cierre del Encuentro de Orquestas, un evento que reunió a niños y jóvenes músicos. La jornada, que comenzó con talleres y actividades didácticas en la sede de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Las Flores, que funciona en la Escuela Primaria N° 21, culminó con una emotiva presentación musical abierta a toda la comunidad. Se pudo disfrutar de un repertorio que reflejó el intenso trabajo de aprendizaje colectivo, inclusión y desarrollo artístico que promueve el Programa Coros y Orquestas Bonaerenses de la Provincia de Buenos Aires. Fueron las Orquestas de Punta Lara y Marcos Paz las que se acercaron a realizar esta actividad acompañados de sus docentes y el coordinador regional Lucio Leiva Stevan, de la ciudad de Lobos. Debido a su impacto socioeducativo y cultural, las actividades de la jornada fueron declaradas de Interés Municipal y el evento contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez y la organización general del evento estuvo a cargo del director Aldo Valente.

JORNADA DE REFLEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA EN EL PROGRAMA FINES En el marco del 3 de junio, fecha en la que se conmemora el movimiento Ni Una Menos, la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia llevó adelante una actividad junto a estudiantes del Programa FINES, con el objetivo de promover herramientas comunitarias para el acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género. A través de una propuesta lúdica y participativa, las y los asistentes construyeron de manera conjunta una «ruta de acompañamiento», identificando recursos, instituciones y personas de confianza a las que recurrir frente a estas situaciones. El espacio también permitió reflexionar sobre la importancia de involucrarnos activamente en el cuidado de quienes nos rodean, reconociendo que cada persona puede convertirse en un agente de escucha, orientación y acompañamiento. Estas instancias de encuentro y diálogo fortalecen las redes comunitarias y contribuyen a construir entornos más sensibles, solidarios y comprometidos con la prevención de las violencias y la promoción de vínculos basados en el respeto y la igualdad.

LA DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO PARTICIPÓ DEL V CONGRESO DE POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD La Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia participó del V Congreso de Políticas para la Igualdad, realizado en la ciudad de La Plata, un espacio de encuentro, intercambio y reflexión entre equipos de trabajo, organismos e instituciones comprometidas con la construcción de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos. En esta oportunidad, el equipo presentó la experiencia desarrollada en nuestra ciudad a través de los talleres de prevención de las violencias en los vínculos adolescentes, llevados adelante en diferentes establecimientos educativos. La exposición permitió compartir las estrategias implementadas, los desafíos encontrados y las herramientas construidas junto a las y los jóvenes para promover vínculos saludables, basados en el respeto, la igualdad y el buen trato. La participación en este tipo de instancias de formación e intercambio fortalece el trabajo cotidiano de la Dirección y reafirma el compromiso de continuar impulsando acciones de prevención y promoción de derechos, especialmente con adolescentes y jóvenes, entendiendo que la construcción de una sociedad libre de violencias requiere del compromiso y la participación de toda la comunidad.

BOCHAS: LAS FLORES EN EL ZONAL DE TRÍOS FEMENINO La Secretaría de Deportes hace mención a la participación del elenco de tríos femenino de la Asociación de Bochas de Las Flores en el Torneo Zonal que se desarrolló el domingo 7 en Azul. El conjunto de nuestra ciudad, integrado por Liliana Fuccila, Mirta Fuccila, Magalí Tedesco y Marisol Moulía, bajo la dirección técnica de Luis Genta, perdió el primer partido 15 a 10 ante las dueñas de casa, luego se recuperó y derrotó 15 a 8 a General Alvear y en el tercer encuentro fue superado ajustadamente 15 a 12 frente a Olavarría. El campeón fue Azul y de esta manera obtuvo una plaza para disputar el Campeonato Provincial, previsto para el 26, 27 y 28 de junio en Tres Arroyos.

PATÍN: JUVENTUD DEPORTIVA CAMPEÓN DE LA “COPA AMISTAD” El municipio acompañó la realización de la “Copa Amistad” de Patín Artístico, que se llevó a cabo el domingo con la organización de Patín Artístico del Club Juventud Deportiva y que contó con la participación de representantes de Tandil, Rauch, Saladillo, Tapalqué, General Alvear, Azul y la ciudad anfitriona. Por sumatoria de puntos, las dueñas de casa, dirigidas por la profesora Camila Mendiondo, se adjudicaron el certamen luego de una destacada jornada, siendo escoltadas por la fusión de las Escuelas de Gral. Alvear, Tapalqué y Azul y Saladillo. En la oportunidad, se adjudicaron sus respectivas categorías: Tania Prieto, Luana Etchelet, Martina Arrúa, Juana Ramella, Ana Paula Veiga, Paulina Caputo, Morena Andrés, Kiara Peñalva, Miguelina Pellejero, Carola Siri, Mía Mercere, Delfina Griffiths, Lola Carballo, Antonia Gioiosa, Juana Vera, Emma Dunne, Zoe Iritcity, Bianca Mercere, Juana Dierickx, Juana Cantet, Felicitas Davancens y Paz Dorronsoro. Por otro lado, obtuvieron el segundo puesto: Juana Andrade, Magalí Rodríguez, Valentina Jacquet, Jana Pasos, Emma Peverelli e Indiana Benavídez. Asimismo, terceras clasificaron: Candelaria Gonzalía, Juanita Supply, Renata Zarauza, Alfonsina Rosas, Lola Rodríguez y Priscila Piergiacomi; 4°) Antonia Duarte; 5°) Juana Farías y 6°) Delfina Maderna y Lola Labolita. Además, recibieron mención especial: Paloma Ramella, Maitena Sielas, Brunella Lamas, Ángeles Palacios, Helena Maderna, Amelia Eluaiza, Katrina Ferringo, India Felice, Nahiara Suárez, Justina Caputo Danussi, Paloma Camiglieri, Victorina Fernández, Gianna Odello, Ámbar Gaitán, Justina Di Siervi y Nina Dunne.

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