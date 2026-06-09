9 de junio de 2026

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Malvinas: “Cuando los Caza Mirage V Dagger volaban el cielo de Las Flores”

2 horas atrás Fm Alpha

En la serie de entrevista que viene realizando LA RADIO por Malvinas hasta este fin de semana, fecha que se recuerda el fin del conflicto en el archipiélago, en esta ocasión conversamos con el Brigadier (R), veterano de guerra de Malvinas, Roberto “Huemul” Janett, piloto de Mirage V Dagger. El veterano recordó en el pasar de la entrevista, los vuelos de rutina desde la base en la localidad de Tandil por gran parte de la provincia de Buenos Aires, circundando el cielo de Las Flores. Por otro lado, el periodista Ernesto Varela remarcó también cuando el Aero-club de nuestra ciudad, aprovechaban esos vuelos de rutina, para mostrar los Mirage 5 Dagger en distintos festivales aéreos previo a la epopeya de Malvinas.

En los estudios, acompañando al conductor con distintas consultas, estuvieron: El florense Comodoro (R) Gonzalo Calderón, y como ya lo ha hecho también, el profesor de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Córdoba Marcelo Siri.

ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA.

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