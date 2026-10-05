Florenses se destacaron en una competencia de Calistenia en la ciudad de Lima

Representantes locales estuvieron presentes este fin de semaa en un importante torneo de Calistenia realizado en la ciudad bonaerenses de Lima, participando de las modalidades Resistencia y Power Free. El grupo de Calistenia «Brothers Dogs» obtuvo tres medallas en las distintas modalidades, que vinieron para nuestra ciudad. En el evento, de jurado, estuvieron personalidades muy reconocidas a nivel nacional y en algun caso, nivel mundial, siendo todos argentinos. Uno de ellos, Cristian «Cris» Alvarez, uno de los máximos referentes de la disciplina en nuestro país. En el evento hubo competidores de la misma ciudad de Lima y alrededor. Nuestro grupo de Las Flores se reunió con practicantes de calistenia de Tapalqué y viajaron juntos.

Quienes estuvieron presentes:

Alejandro Menant

Luis «Lucho» Porcella

Ignacio»Nacho» Sinnott

Cristian Amatriain (1 medalla)

Yésica Diaz

Marcelo «Musta» Mustafá

Lucrecia Díaz

Mía Pedernera (2 medallas)

Damián Felice

Solange García

Felipe Díaz

Juan Segundo»Juanse» Arce

Juan Rubino (Tapalqué)

«Manu» (Tapalqué)

Baiana Gau (Tapalqué)

Juan Peralta (Tapalqué).

Calistenia es una Disciplina que está en gran crecimiento, en nuestra ciudad y a nivel mundial. Por información, está disponible la cuenta oficial del grupo ‘Brothers Dogs Calistenia Las Flores»

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