Florenses se destacaron en una competencia de Calistenia en la ciudad de Lima
Representantes locales estuvieron presentes este fin de semaa en un importante torneo de Calistenia realizado en la ciudad bonaerenses de Lima, participando de las modalidades Resistencia y Power Free. El grupo de Calistenia «Brothers Dogs» obtuvo tres medallas en las distintas modalidades, que vinieron para nuestra ciudad. En el evento, de jurado, estuvieron personalidades muy reconocidas a nivel nacional y en algun caso, nivel mundial, siendo todos argentinos. Uno de ellos, Cristian «Cris» Alvarez, uno de los máximos referentes de la disciplina en nuestro país. En el evento hubo competidores de la misma ciudad de Lima y alrededor. Nuestro grupo de Las Flores se reunió con practicantes de calistenia de Tapalqué y viajaron juntos.
Quienes estuvieron presentes:
Alejandro Menant
Luis «Lucho» Porcella
Ignacio»Nacho» Sinnott
Cristian Amatriain (1 medalla)
Yésica Diaz
Marcelo «Musta» Mustafá
Lucrecia Díaz
Mía Pedernera (2 medallas)
Damián Felice
Solange García
Felipe Díaz
Juan Segundo»Juanse» Arce
Juan Rubino (Tapalqué)
«Manu» (Tapalqué)
Baiana Gau (Tapalqué)
Juan Peralta (Tapalqué).
Calistenia es una Disciplina que está en gran crecimiento, en nuestra ciudad y a nivel mundial. Por información, está disponible la cuenta oficial del grupo ‘Brothers Dogs Calistenia Las Flores»