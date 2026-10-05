Torneo Clausura: El Hollín empató con Juventud Unida y conservó la punta

Igualó de visitante 1 a 1. El aurinegro, con 10 puntos, marcha como solitario líder del campeonato oficial. Tomás Vilela convirtió para los albirrojos. Jonatán Quiñones, de penal, consiguió el gol para los dirigidos por Hugo Arrambide que por dos expulsiones terminaron el partido con nueve jugadores.

(Por Flavio Iacomini)

Saber empatar y saber sufrir. Rindió otro examen el puntero El Hollín ayer domingo en el estadio de Juventud Unida donde pudo finalmente empatarle el encuentro al local.

A los 3 minutos del segundo tiempo, centro de Thiago Kobarinca para que Tomás Vilela defina de cabeza. Juventud Unida se ponía en ventaja y se ilusionaba ante un rival que ya antes había sufrido la expulsión del marcador central Raúl “Pelado” Maciel.

El empate llegó rápido para el “Carbonero”. Penal sobre Amadeo Sandez y gran definición de Jony Quiñones desde los doce pasos.

En la parte final del encuentro El Hollín sufrió otra expulsión. pero a Juventud Unida, a pesar de sus intentos ofensivos, no le alcanzó para poder definir el partido a su favor en su propia cancha.

En la próxima fecha, el puntero jugará con el segundo El Taladro, mientras que los dirigidos por Adrián Caputo se cruzarán con el Barrio Traut de Dardo Pérez.

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