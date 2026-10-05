Taller Protegido ALMA recuerda sobre el correcto uso de los canastos de botellas
El Taller Protegido ALMA recuerda que los materiales que reciben en los canastos distribuidos en diversos puntos de la ciudad deben ser botellas PET (gaseosas, lavandina y/o aceite). No se reciben botellas de vidrio, residuos orgánicos ni basura. «Apelamos una vez más a la buena voluntad y solidaridad para con el Taller y con los recolectores. Recordamos que todos los residuos reciclables que ingresan son indispensables para el trabajo que realizan los operarios del mismo», indicó la institución en un informe. Por dudas e inquietudes pueden comunicarse al Tel. 444620 (Futurtel) o al 15–474537.