5 de octubre de 2026

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Taller Protegido ALMA recuerda sobre el correcto uso de los canastos de botellas

3 horas atrás Fm Alpha

El Taller Protegido ALMA recuerda que los materiales que reciben en los canastos distribuidos en diversos puntos de la ciudad deben ser botellas PET (gaseosas, lavandina y/o aceite). No se reciben botellas de vidrio, residuos orgánicos ni basura. «Apelamos una vez más a la buena voluntad y solidaridad para con el Taller y con los recolectores. Recordamos que todos los residuos reciclables que ingresan son indispensables para el trabajo que realizan los operarios del mismo», indicó la institución en un informe. Por dudas e inquietudes pueden comunicarse al Tel. 444620 (Futurtel) o al 15–474537.

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