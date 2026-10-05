5 de octubre de 2026

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Torneo Clausura: Ferro volvió al triunfo

2 horas atrás Fm Alpha

Le ganó a Barrio Traut 2 a 0 en cancha de Juventud Unida. Carlos López e Iván Garcete convirtieron los goles ferroviarios en una tarde donde los albicelestes lograron su primer triunfo en el Torneo Clausura.

(Por Flavio Iacomini)

Fue un desahogo para el cuádruple campeón del futbol florense que recién en la quinta fecha del torneo Clausura Francisco “Pato” Palacios pudo conseguir su primera victoria.
Los dirigidos por Diego Rodríguez, tuvieron mayor protagonismo, posesión de la pelota y fueron certeros en el segundo tiempo ante Barrio Traut, un equipo, duro, incomodo que en el primer tiempo generó un par de chances claras sobre el arco de Walter Jaime.
La diferencia final, Ferrocarril Roca la logró en la etapa complementaria cuando llegaron los goles. A los 13 minutos el nueve Carlos López convirtió el primero. Luego a los 38, tras una gran asistencia de Sergio Cenzano, Iván Garcete definió para cerrar un partido donde los albicelestes fueron capaces también de generar varas situaciones de riesgo sobre el arco custodiado por Juan Guallán.
Tras su victoria, los ferroviarios treparon a la cuarta posición en la tabla con 5 unidades y serán rivales en la próxima fecha de Juventud Deportiva.
Por su parte Barrio Traut, en la sexta y penúltima fecha clasificatoria se topará con Juventud Unida.

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