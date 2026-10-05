BM – lunes 5 de octubre

OCTUBRE ROSA: CONTROLES EN LOS CAPS RURALES – Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama En el marco del cuidado de la salud de la mujer, desde la Secretaría de Salud se continúa con recorridas por los CAPS rurales junto a la ginecóloga, Dra. Noelia Maita. En esta oportunidad, el equipo estuvo presente en el Paraje Rosas, donde se realizaron controles ginecológicos, Papanicolaou (PAP) y test de VPH. Los controles anuales son esenciales para la detección precoz de enfermedades y permiten promover el cuidado y la prevención de la salud.

JORNADA COMPARTIDA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES ECUESTRES JUNTO A LAS ESCUELAS 19 Y 42 El Centro Municipal de Actividades Ecuestres Adaptadas recibió la visita de alumnos de las Escuelas Primarias N° 19 y N° 42, con quienes se compartió una jornada de acercamiento a la actividad.

Durante el encuentro pudieron conocer más sobre el caballo, sus características, cuidados y formas de vinculación, aprendiendo desde la experiencia, la curiosidad y el contacto directo. Además, se realizaron diferentes actividades lúdicas y recreativas, generando un espacio de participación, exploración y disfrute. Desde la Dirección de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Mariángeles Basile, agradecen la visita; además se destaca la importancia de crear estos encuentros entre la escuela y la equinoterapia, acercando nuevas experiencias que favorezcan la inclusión, el aprendizaje y el vínculo con los animales y la naturaleza.

PROGRAMA «RONDA»: SE REALIZARÁ UN CONVERSATORIO SOBRE ADOLESCENCIA Y SALUD MENTAL JUNTO AL DR. PABLO ARRÚA El Programa «RONDA» realizará un nuevo conversatorio abierto a toda la comunidad, esta vez junto al Dr. Pablo Arrúa, técnico docente médico del CEF N°6, para conversar sobre los distintos duelos y cambios que atraviesan las adolescencias. “Diccionario Joven: Una construcción colectiva sobre las adolescencias y la salud mental”, la propuesta busca generar un espacio de intercambio donde podamos poner en palabras distintas situaciones, emociones y problemáticas que forman parte de esta etapa de la vida. La idea es construir entre todos, un particular “diccionario”, donde cada letra permita abrir una conversación sobre un tema vinculado a las adolescencias y la salud mental. Una invitación a compartir experiencias y miradas desde distintas edades. El encuentro será el viernes 9 de octubre a las 18:30 horas en la Secretaría de Salud (Harosteguy 425) y será abierto a todo público. La actividad forma parte de los Espacios de Encuentro Ronda, una propuesta que busca generar instancias comunitarias de conversación, participación y cuidado en torno a la salud mental.

TALLER PARA ADOLESCENTES “IA PARA EXPLORAR Y CREAR: INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO CRÍTICO” (Dirigido a jóvenes. Modalidad: 4 clases consecutivas de 1 hora cada una) La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Las Flores informa que se encuentra abierta la inscripción para el Taller denominado “IA para Explorar y Crear: Inteligencia Artificial, creatividad y pensamiento crítico”. El mismo está destinado a adolescentes de 13 a 17 años y se desarrollará en la Sala Tecnológica del Centro de Promoción Comunitaria “Ositos Cariñosos”, ubicado en el Barrio Solidaridad. Este curso propone acercar a los y las jóvenes a los conceptos fundamentales de la IA desde una perspectiva accesible, práctica y crítica: comprender qué es la IA, cómo se entrena, para qué sirve, cuáles son sus límites, responsabilidades de uso y producción de textos e imágenes. Se realizará en cuatro encuentros los días miércoles de 16.30 a 17.30 horas. Comienza el miércoles 14 de octubre. Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulario https://forms.gle/UvXMkj3tp8HRaQd17 o personalmente en Av. General Paz y Alem, 1er piso. Para mayor información comunicarse al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN LA OCTAVA ETAPA DEL GRAN PRIX BONAERENSE La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de la Escuela Municipal de Ajedrez en la 8ª fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló en el Complejo Deportivo Municipal Gral. San Martín de Junín. Intervinieron 201 ajedrecistas de 16 delegaciones, donde los alumnos del profesor Mario Orlando obtuvieron los siguientes resultados:

En Sub-8: 12°) Liam Nuin. En Sub 10: 4°) Elson Calzada y 16°) Briana Montenegro. En Sub 12: 8°) Lucas Lerra. En Sub-15: 5°) Tomás Espíndola, 26°) Tomás Aguirre, 32°) Tomás Fosco, 36°) Juan Allende, 37°) Morena Depetrini y 38°) Pastor Melo. En Libres (89 jugadores): 41°) Mario Orlando y 56°) Ana Laura Orlando. La próxima etapa está estipulada para el domingo 8 de noviembre en la ciudad de Lincoln.

BOCHAS: JUSTINO TUS Y JOAQUÍN URIEN CAMPEONES ZONALES La Secretaría de Deportes felicita a Justino Tus y Joaquín Urien por adjudicarse la novena edición del Torneo Zonal de Bochas “Arrimemos al Chico”, reservada para la categoría Sub 9 que se llevó a cabo ayer domingo 4 de octubre en General Alvear. Los representantes de la Asociación de Bochas de Las Flores, dirigidos por Esteban Tus, vencieron 12 a 8 a Olavarría, luego perdieron 12 a 6 con los dueños casa y nuevamente derrotaron 12 a 0 a Olavarría; de esta manera accedieron a la final, donde superaron 12 a 8 a General Alvear, coronándose Campeones. Debemos consignar que las otras sedes fueron en Zárate y Bahía Blanca.

About The Author