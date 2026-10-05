Torneo Clausura: Atlético ganó y también sueña con un lugar en las semifinales

El rojinegro lo pudo dar vuelta y se impuso por 2 a 1 ante Juventud Deportiva con dos golazos de Jonatan Ferreira. Para definir su posición final en la tabla, el equipo de Gastón Aparicio, en dos semanas, se cruzará con el segundo El Taladro en la última fecha.

(Por Flavio Iacomini)

Lindo partido para los espectadores que se dieron cita ayer domingo en el estadio 27 de abril de los ferroviarios.

Allí, Atlético Las Flores y Juventud Deportiva protagonizaron un atractivo encuentro de la quinta fecha del campeonato oficial, donde primó la buena labor del equipo aurinegro que nunca bajó los brazos y peleó hasta el final por su victoria.

El Depor empezó ganando el partido con el gol de Marcos Corvalán defensor que a los 13 minutos del primer tempo, capturó un rebote afuera de la medialuna y definió muy bien cruzado de derecha dejando sin chances al buen arquero Manuel Lacoste.

El empate llegó a los 43, cuando Jony Ferreira ejecutó combado al segundo palo un tiro de esquina que vino desde la izquierda.

Golazo y el empate en un encuentro donde los dos equipos intentaron jugar siempre al futbol, en una cancha con espacios y en donde tanto rojinegros como Albiverdes mostraron técnica y aceleración en varios momentos del encuentro.

La diferencia final Atlético la consiguió en la segunda mitad, producto de haber apretado mejor la marcas en defensa, el crecimiento de la figura de varios de sus futbolistas en el mediojuego y nuevamente haber podido sumar otra aparición de Jonatan Ferreira para convertir el segundo a los 35.

Centro de derecha del zurdo Ignacio Maciel, y el nueve dentro del área no perdonó para definir un encuentro que tuvo matices y alternativas suficientes como para considerarlo atractivo para el público que en una tarde primaveral se acercó a disfrutarlo.

Con este resultado, el equipo que este domingo dirigió Lautaro Masderna (Gastón Aparicio está cumpliendo fechas de suspensión), se fue a 5 puntos y en la próxima fecha quedará libre. El Taladro será rival del rojinegro en la última fecha regular del torneo Clausura 2026.

Por su parte Juventud Deportiva se medirá con Ferrocarril Roca, mientras qué en la última fecha, el Albiverde jugará con Barrio Traut.

Atlético Las Flores: Manuel Lacoste, Juan Martin Dupoey, Ignacio Maciel, Juan Ignacio Ledesma, Enzo Fuchila, Luciano López, Jano Piarrasteguy, Nahuel García, Jonatán Ferreira, Santiago Gardella, Ariel Urruchua. Relevos: Joaquín Bastien, Andrés Maciel, Nelson Franco, Alexis Franco, Enzo Ocampo, Javier Fuchila. D.T: Lautaro Maderna. Ayudante de campo: Sergio Bastién. P.F: Oscar Urruchúa.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boeto, Fernando Carrera, Valentín Bianchini, Marcos Corvalán, Agustín Montenegro, Facundo Valdéz, Cristian Gómez, Jeremías Cárdenas, Román Panattieri, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Laureano Sánchez, Gianluca Iacomini, Braian Lorenzo, Nicolás Diercick, Leonel Cabrera, Luis Urruchúa. D.T: Aquiles Rafeca-Martín Saurel.

Arbitro: Laureano Nicoliello. Líneas: Arel Zapettini y Luciano Macencio

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