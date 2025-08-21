Francisco «Pato» Palacios: «Sigo trabajando por el fútbol florense porque me apasiona»

El flamante presidente de la Liga de Fútbol local visitó este jueves los estudios de la 91.5 a días de ser electo. Palacios, de extensa trayectoria como dirigente, se refirió a su designación al tiempo que analizó el torneo local en todas sus categorías. «Los que me conocen saben que hace tiempo que estoy en la Liga. Primero como delegado y luego integrando la Comisión. Fui presidente del 2007 al 2009 y en los últimos años ejercí la vicepresidencia acompañando a Hugo (Núñez) a quien felicito por la gran gestión que hizo». En cuanto al presente de la entidad, Palacios manifestó que «venimos de celebrar los 90 años de la Liga en un evento inolvidable del cual todavía se sigue hablando. También reconocidos por el Concejo Deliberante días pasados. Pienso que la Liga está en un buen momento intentando organizar todo de la mejor manera. De mi parte, sigo trabajando por nuestro fútbol que tanto me apasiona».

About The Author