Estudiante francés inventa un utensilio de terracota que transforma el agua de mar en agua potable

En World Wide Water, diseñamos un utensilio de terracota de baja tecnología que es simple y accesible para todos, promoviendo el acceso al agua potable a través de la destilación de agua de mar.

Agua potable desde agua de mar.

Bajo coste, sin electricidad.

Terracota artesanal y local.

Ideal para zonas con estrés hídrico.

Proyecto premiado y en expansión.

En World Wide Water se ha diseñado un utensilio de terracota de baja tecnología para destilar agua de mar y transformarla en agua potable. Su sencillez y accesibilidad permiten que cualquier persona, sin importar su ubicación o recursos, pueda obtener agua segura. El objetivo es claro: dar autonomía a las comunidades más afectadas por la crisis hídrica. Este desalinizador de bajo coste utiliza materiales accesibles y técnicas tradicionales para potabilizar el agua de mar mediante un proceso de destilación térmica. Concebido como una solución local, no solo combate el estrés hídrico, sino que también fortalece el empleo artesanal y la producción regional.

Fuente: Ecoinventos

About The Author