«Fue un momento horrible»

La colega Julia Altamiranda habló este miércoles con la 91.5 luego del daño causado a su vehículo en inmediaciones del Natatorio Municipal. «La verdad que pasé un momento de mucha bronca. Por lo que sé han sido chicos que andan siempre haciendo maniobras en bicicleta. Aparentemente a uno se le fue el control de la suya y terminó rayando un costado del auto y roto el espejo retrovisor. Enseguida hice la denuncia y fui a avisar al Centro de Monitoreo», expresó. Altamiranda señaló que «me escribió gente contándome que los había visto que venían cuadras atrás con la bicicleta levantada sobre una rueda. Otros me contaron que les había pasado lo mismo hace unos días. Ya más tarde me escribió la mamá de uno de esos chicos diciéndome que quería hablar conmigo. No sé, yo puedo entender que los chicos hagan travesuras pero molestar o causar daño a otros ya es grave».

