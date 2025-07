Fútbol: El Clausura arranca el 3 de agosto y todos quieren jugarlo

El primer domingo del mes próximo comenzará el torneo oficial de primera división. Se jugará en dos ruedas por lo que después de 18 fechas se conocerá al campeón. Cerró el libro de pases. El Hollín incorporó a Nahuel García y “Carli” López con pase en Atlético Las Flores. Juventud Deportiva a Luis Urruchúa de Barrio Traut.

(Por Flavio Iacomini)

Después del festejo de sus 90 años, la Liga de Futbol de las Flores anunció que en la segunda parte del año su actividad será incipiente con la organización de los Torneos Oficiales del resto de la temporada 2025. El domingo 3 de agosto vuelve el fútbol con sus divisionales superiores masculino y femenino y un día antes, sábado 2 de agosto, comenzarán los campeonatos Clausura de las categoría Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, y división Reserva.

En total serán catorce fechas de la fase clasificatoria mas los cuatro partidos correspondientes a semifinal y final que serán de ida y vuelta como el propio torneo. Un hecho que respalda el gran momento del futbol florense que seguramente ante las mejoras de las condiciones climáticas lucirá con mayor cantidad de público que acompañará cada jornada de fin de semana. En el cierre del libro de pases de ayer viernes, se observaron varios nombres que cambiaron de camiseta para esta segunda parte del año. El mediocampista de Atlético Las Flores Nahuel García y el delantero Carlos López, del mismo club rojinegro, serán jugadores del aurinegro. El Hollín, que vuelve a traer a Jonatán Tello, Claudio Basurto y Facundo Zapata, de esta manera se refuerza bien para pelear el título de un torneo de largo aliento. Se destaca también, la llegada de “Luisito” Urruchua a Juventud Deportiva. Después de varias temporadas en Barrio Traut, el delantero le dará vuelo ofensivo a “Los loros”, equipo dirigido por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez. Estos son solo algunos de los nombres que circularon en las ùltimas horas ante el cierre del libro de pases. Es válido de mencionar también que todavía siguen abiertas las incorporaciones de pases interligas.

About The Author