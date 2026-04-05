Fútbol: el florense Santino Crego en la lista de Estudiantes (LP) para la Copa Libertadores

Con varios juveniles, entre ellos el delantero florense formado en El Taladro, Estudiantes de La Plata presentó este fin de semana la lista para jugar la Copa Libertadores. El club «pincha» oficializó la nómina completa de jugadores que integran el plantel con una lista extensa que mezcla experiencia, refuerzos y jóvenes promesas de cara a la temporada. Crego, quien ya debutó en la división Reserva, integrará la nómina oficial con el dorsal número 43, según la lista de buena fe. El conjunto platense debutará el próximo miércoles 8 de abril a las 21:30hs. ante Independiente (Medellín) como visitante en la primera fecha del Grupo «A».

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