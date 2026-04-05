Policiales: Dictaron las detenciones de los “robacargas”

El juez de garantías que entiende en la causa dictó este fin de semana la detención de todos los integrantes de «La Banda de los Robacargas». Se les atribuye tres hechos, uno en grado de tentativa, de las mismas características: asaltar a choferes de camiones cuando se detenían a descansar en la ruta para robarles las mercaderías que transportaban. Según lo investigado, los acusados habrían cometido varios episodios delictivos más en ciudades de la región. A la espera de ser llevados a unidades penales después de que fueron indagados en los tribunales de Azul y optaron por no declarar por los ilícitos que ahora les atribuyen, dos de ellos están en la Estación de Policía Comunal de Benito Juárez y los otros en la de General La Madrid.

LOS HECHOS Un grupo de delincuentes, dedicados al robo de mercadería de camiones bajo la modalidad de piratas del asfalto, habían protagonizado el pasado miércoles una cinematográfica persecución que tuvo su origen en la jurisdicción de Chillar y culminó con detenciones en la ciudad de Olavarría. Según las investigaciones lideradas por la DDI de Azul, la banda operaba atacando transportes mientras los choferes descansaban en banquinas o paradores de la zona. Los sospechosos, provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), utilizaban una quinta alquilada por día en Olavarría como base operativa para sus movimientos delictivos, los cuales abarcaban las zonas de Azul, Las Flores y Olavarría. La alerta se encendió tras un intento de robo fallido en Chillar, lo que dio inicio a un seguimiento por parte de la DDI que derivó en un operativo cerrojo regional.

Fuente: Diario El Tiempo (Azul)

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