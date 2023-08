Fútbol: el Torneo Clausura de primera comenzará el 20 de agosto

Sin mayores piedras en el camino y con muchas ganas, el futbol oficial de Las Flores ya tiene su fecha de inicio.

Si bien la Liga de Futbol todavía no lo hizo oficial, ya están dadas las condiciones para afirmar que la fecha que la dirigencia liguista ha fijado, es la del 20 de Agosto para que el campeonato Clausura de la divisional superior comience a jugarse. El día anterior, sábado 19, estarían iniciándose también los torneos de divisiones inferiores, de la categoría Sub 25. El Futbol Femenino de Primera División comenzaría también, pero al día siguiente..

Cada equipo volverá a asegurarse jugar nueve encuentros, mientras que los que lleguen a instancias de semifinales, estarán 11 veces en el campo de juego y los finalistas deberán disputar un total de 13 partidos para poder coronarse campeones. Lo único que resta conocerse es si se cambiará el fixture o si se mantendrá el del Apertura para todas las divisiones. También es importarte mencionar que lo que seguirá abierto, hasta la segunda fecha de iniciado el torneo, es el libro de pases interligas. Quiere decir que cada equipo hasta esa fecha podrá incorporar jugadores de ligas foráneas de todo el país y no solo de la Provincia de Buenos Aires. En primera división y con todos los planteles ya entrenando, se destacan las incorporaciones, en algunos casos las ya confirmadas y en otros las posibles que todavía están en negociaciones. Vale señalar que cada club está autorizado a sumar dos refuerzos en cada categoría. Solo podrán ser jugadores que no hayan firmado planilla para otro club en el Apertura. Son los futbolistas que por diferentes circunstancias no jugaron el torneo anterior. Para lo que no hay límite es para la incorporación de jugadores de otras ligas. Un ejemplo concreto: el D.T de El Hollín Eduardo Sandez, anunció cuatro refuerzos de otras ciudades que arribarán para conformar su primer equipo. Otro dato importante que surgió en los últimos días es la posibilidad de que Ferrocarril Roca equipo campeón del Apertura de Primera, pueda tener chances de jugar el Federal 2023 que comenzaría a fin de octubre. En cuanto al torneo Oficial Clausura de Primera División, los arbitrajes estarían ya resueltos. La agrupación de árbitros con asiento en Saladillo, pero que cuenta con colegiados de distintas ciudades, volverían a dirigir en Las Flores como lo hicieron durante todo el Apertura. Estaría casi todo listo. Si no se cruzan imponderables en el camino, el próximo 20 de Agosto, el futbol florense pondrá primera. El público, seguro, volverá a responder como siempre.