Fútbol Femenino: Juventud Deportiva obtuvo el Torneo Clausura

Con tantos de María José Risso y Aixa Saurel las chicas albiverdes vencieron a El Hollín 2-0 en el partido de vuelta (habían igualado 0-0 en la ida) que se disputó el pasado lunes por la tarde en el predio «carbonero» y se consagraron campeonas del Clausura 2025. En consecuencia, el equipo dirigido técnicamente por Martín Saurel disputará la Copa de la Liga con Ferro, ganador del Apertura 2025. El partido podría disputarse el próximo fin de semana en fecha y hora a designar.

