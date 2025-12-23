23 de diciembre de 2025

Prof. Camila Mendiondo: «Lo de la patinada de los papás fue una sorpresa y salió genial»

Fm Alpha

En el marco del siempre convocante cierre de la actividad 2025 de Patín Artístico del club Juventud Deportiva que tuvo lugar días pasados se hizo viral la sorpresiva actuación de muchos de los papás de las niñas quienes se animaron a subir a los patines presentando «Hawái», un divertido número que fue ovacionado por los presentes. «Quisimos hacer algo diferente. Además de la presentación de todas las nenas preparamos en secreto un momento con los papás y salió genial», contó Camila a FM Alpha. «La intención siempre fue un número digamos cómico, de risas y diversión. A veces en mi cuenta de Tik Tok subo momentos graciosos como bloopers, por ejemplo y yo les dije a los papás que esto se iba a viralizar y así fue. Más allá de eso, fue un momento que también une a toda la familia de Patín del club», expresó más adelante.

