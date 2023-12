Fútbol: Juany Fernández, campeón con la reserva de Porteño (Cacharí)

El ex mediocampista de El Taladro, integrando actualmente el plantel del Club Porteño, se consagró campeón del Torneo de Reserva, organizado por la Liga de Fútbol de Azul. El florense tuvo un rol fundamental en la culminación del certamen, ya que en las últimas cinco fechas se hizo presente en el marcador en cinco oportunidades. En la final frente a Chacarita (Azul) no pudo estar en el encuentro de ida producto de una lesión pero el pasado domingo en el partido definitorio hizo lo imposible para no perdérselo y tuvo su recompensa. Juany puso el 1 a 0 en la victoria por 3 a 1 y quedó en la historia de Porteño, ya que la institución cachariense hacía aproximadamente 50 años que se le venía negando el campeonato. Fernández formaba parte del equipo de primera división donde en ocho encuentros había convertido cinco tantos pero por razones laborales su continuidad no fue regular. El cuerpo técnico decidió entonces que jugara en Reserva y así fue determinante para lograr el título dejando en el camino a Sarmiento (Tapalqué) en cuartos de final y en la fase semifinal a Alumni (Azul).

