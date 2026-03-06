6 de marzo de 2026

Fútbol Senior: comienza el Torneo Apertura 2026

(ver programa de partidos) Con la participación de 16 equipos el club El Hollín confirmó la 1ra. fecha del Torneo Clausura en su predio de Avda. Roberto Trucco. Será el próximo domingo 8 de marzo desde las 10:30hs. La novedad para esta nueva edición es que se jugará en las dos canchas que posee el club carbonero (cerrada y abierta auxiliar). La entrada será libre y gratuita. También habrá servicio de cantina y parrilla.

SENIOR BOLETIN 1 APERTURA 2026

 

