Rauch Vuela 2026: Gran expectativa en la ciudad y la región por el festival aéreo que congrega a figuras de la acrobacia nacional

Rauch se prepara para vivir uno de los eventos más importantes de su calendario anual. Este fin de semana el predio del Aero Club será escenario de Rauch Vuela 2026, un festival aeronáutico que despierta gran expectativa tanto en la ciudad como en toda la región, con la presencia de destacados pilotos y un espectáculo pensado para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita y estacionamiento optativo a beneficio de instituciones locales, la actividad comenzará ambos días a partir de las 11 de la mañana, con una amplia propuesta que combinará shows aéreos, exhibiciones históricas, vuelos de bautismo y una exposición de industria y comercio junto a un patio gastronómico.

Entre las principales atracciones se destaca la presencia de reconocidos pilotos de acrobacia aérea como Jorge Malatini, quien llegará con su avión Pitts, y Roberto Buonocore, que realizará demostraciones a bordo de su Yak 55, dos figuras de gran trayectoria dentro de la aviación deportiva argentina.

El espectáculo también contará con la participación de otros pilotos y aeronaves como Crowder (Stearman), Basilico (Pitts) y Passano (Max Holste), además de exhibiciones de la Fuerza Aérea Argentina, que participará con el Mentor B-45, y de la Aviación del Ejército Argentino, que presentará el Grand Caravan.

Durante ambas jornadas el público podrá disfrutar de acrobacia aérea individual y en formaciones, exhibiciones de aviones y planeadores vintage, presentaciones de aeromodelismo y el tradicional vuelo de globo aerostático. También formará parte del programa la Escuadrilla Histórica de la Fuerza Aérea Argentina, que aportará una de las postales más esperadas del festival.

El sábado, el show aéreo comenzará a las 14 horas, mientras que el domingo se iniciará a partir de las 12, día en el que además se realizará la inauguración oficial del evento y se presentará la Banda de la Fuerza Aérea Argentina.

En ambos casos, el gran cierre está previsto para las 18:30, con todas las aeronaves en vuelo, en un espectáculo final que incluirá efectos de humo y agua, coronando dos jornadas que prometen adrenalina y emoción en el cielo rauchense.

Con frecuencia aeronáutica 123.5, el festival vuelve a consolidarse como uno de los eventos más convocantes de Rauch, reuniendo a fanáticos de la aviación, familias y visitantes de distintas localidades que cada año llegan para disfrutar de un espectáculo que combina historia, tecnología y destreza aérea.

FOTOS Cristian Díaz

Fuente: https://lanuevaverdadderauch.ar/rauch-vuela-2026-gran-expectativa-en-la-ciudad-y-la-region-por-el-festival-aereo-que-congrega-a-figuras-de-la-acrobacia-nacional/

About The Author