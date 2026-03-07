8M: anuncian marcha de mujeres y múltiples actividades

Con motivo de conmemorarse este domingo 8 de marzo el Día de la Mujer, el Grupo Mujeres Autoconvocadas de Las Flores llevarán a cabo una marcha y demás actividades. Todo comenzará a las 17hs. con una mateada abierta en Plaza España y posterior convocatoria en el obelisco a las 18hs. para arribar luego hacia Plaza Mitre donde realizarán Talleres y Comisiones y Micrófono Abierto. «Al igual que el año pasado la organización de la misma se está realizando por un grupo autogestivo y autoconvocado del cual forman parte personas de diversos espacios e instituciones, aunadas bajo el fin de realizar un encuentro lo más representativo y abierto posible, cuya organización y construcción llevó múltiples reuniones y debates», indica la nota llegada a nuestra redacción.

About The Author