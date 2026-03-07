7 de marzo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

8M: anuncian marcha de mujeres y múltiples actividades

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

Con motivo de conmemorarse este domingo 8 de marzo el Día de la Mujer, el Grupo Mujeres Autoconvocadas de Las Flores llevarán a cabo una marcha y demás actividades. Todo comenzará a las 17hs. con una mateada abierta en Plaza España y posterior convocatoria en el obelisco a las 18hs. para arribar luego hacia Plaza Mitre donde realizarán Talleres y Comisiones y Micrófono Abierto. «Al igual que el año pasado la organización de la misma se está realizando por un grupo autogestivo y autoconvocado del cual forman parte personas de diversos espacios e instituciones, aunadas bajo el fin de realizar un encuentro lo más representativo y abierto posible, cuya organización y construcción llevó múltiples reuniones y debates», indica la nota llegada a nuestra redacción.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Rauch Vuela 2026: Gran expectativa en la ciudad y la región por el festival aéreo que congrega a figuras de la acrobacia nacional

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol Senior: comienza el Torneo Apertura 2026

19 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Lo lamentable: adueñarse de lo ajeno

22 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Provincia confirmó aumento para la Policía: el acumulado llega a 11%

6 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

8M: anuncian marcha de mujeres y múltiples actividades

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Rauch Vuela 2026: Gran expectativa en la ciudad y la región por el festival aéreo que congrega a figuras de la acrobacia nacional

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol Senior: comienza el Torneo Apertura 2026

19 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.