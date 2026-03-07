7 de marzo de 2026

Provincia confirmó aumento para la Policía: el acumulado llega a 11%

2 minutos atrás Fm Alpha

El Ejecutivo bonaerense continúa cerrando acuerdos con diferentes ramas del personal público y, tras acuerdo con estatales y docentes, el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció que los agentes de la Policía de la Provincia tendrán una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026. El aumento contempla 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero, indicó el funcionario. Incluye también la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) que a partir de febrero del corriente año logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%, detalló. “En la gestión de Kicillof sostenemos el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses. En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, concluyó Alonso.

Fuente: La Noticia 1

