Fútbol Senior: victorias de Juventud Unida, Avellaneda y El Taladro

Se disputó el pasado domingo en el predio del club El Hollín la fecha 2 del torneo para mayores de 35 años. Se registraron los siguientes resultados: Juventud Deportiva 1 (Palmero)-Atlético 1 (Macías), Barrio Traut 0-Avellaneda 6 (3 Prado, López, Carballo y Grimaux), Porteño 0-El Taladro 6 (2 Folini, Alvarez, Luna, Muñoz y Sánchez), Construcciones Landa 1 (Maciel)-Bandera Blanca 1 (Franco), Dep. Cacharí 2 (2 P. Sández y R. Sández)-El Bosque 1 (Sanz), Gorchs 1 (Puente)-Los Amigos 2 (Parache y Tolosa), El Hollín 3 (Allende, Bertholet y Fucilla)-Rosas 2 (Acosta y Amendolare) y Juventud Unida 3 (Blanco, Gómez y Bossi)-Toque Toque 0.

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