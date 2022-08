Gastón Bastién multipremiado en Palermo: «Es como haber ganado el mundial»

En la mañana de «El Periodistico» hablamos con el cabañero cuidador de caballos criollos y multipremiado en Palermo la semana pasada.

El viernes luego de la jura pudimos llegar a la parte final, fuimos con 17 animales a la Rural, algo histórico, se nos dio el Gran Campeón Macho de la Exposición, el campeón adulto menor y 7 primeros premios. En definitiva muy feliz con todo el equipo porque hay mucho trabajo en esto, Palermo es el Mundial, es lo más grande, es la madre de las Exposiciones. Llegar ahí es algo único. Ahora en marzo se viene la Feria Internacional que es en Palermo también pero con participación de países vecinos. Viajar es mucho movimiento y por suerte acá son 200km. de distancia Vamos a llevar a este campeón, entre otros animales. Los detalles de un día de trabajo en la cabaña El Progreso: Un día de trabajo en el centro incluye un gran trabajo en los 30 boxes que tenemos que hoy están completo. Un día de laburo se arranca en esta época 6:15 hs a darles de comer, luego llega a hacer las camas el amigo Carlos Álvarez y si el clima ayuda hacemos enseguida el tema de vareo, monta, cepillando, etc. Es una rutina, todos los días igual y a veces cansa pero igual es un trabajo difícil… Con respecto a mi colaborador y principal ayudante que es Carlos, el se enamoró de los caballos enseguida, en dos años y medio no faltó un día, cuando entró, no sabia lo que era un bozal, y además recibo el apoyo incondicional de mi familia, está mi mujer, mi hija, toda la familia trabajando y me ayuda. sobre la alimentación de los mismos, expresó: Los caballos comen todo el año, alimento balanceado, eso se cuida muchísimo. Se cuida el kilaje, se maneja una dieta como en una persona…tratamos en el vareo de no hacer rutina, vareamos dos días en el corral y luego salimos por alguna calle, a ver el paisaje, el camino, algún auto, por ahí ellos inventan algún juguete como morder algún comedero, le damos trabajo o ejercicio para que no se estresen.. sobre su proyecto, dijo: Durante muchos años fui cabañero pero con el tiempo hice mi propio Centro y es como una microempresa. Se busca que los caballos tenga musculatura, se lo trabaja en la arena, son detalles que se trabajan con ejercicios. Ante la mirada del jurado, acotaba: Un caballo morfológico el jurado le mira la cabeza, las orejas, su cuidado, el largo del caballo, la buena musculatura, hay muchas cosas, que tenga buen avance, que no se trabe al caminar.…Finalizando agregaba: La próxima expo es en Tandil, también Saldillo, Azul, Trenque Lauquen, en marzo en Ayacucho es la concentración previo a Palermo, veremos cuáles son los que llevaremos para que tenga el nivel que merece esa competencia. Lo mejor en concentración es en la Provincia de Buenos aires, pero hay en todo el país, hoy estoy asesorando muchas cabañas en distintos lugares del país, hay criollos en todo el país…

ENTREVISTA COMPLETA A GASTON BASTIEN

