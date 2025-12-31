Gelené en «El Periodístico»: “No se hacen gastos improductivos”

En el último día del 2025, el intendente municipal visitó los estudios de la radio. En una entrevista mano a mano con Ernesto Varela, el jefe comunal repasó las cosas que han salido bien y las que no tanto. Remarcó la difícil situación económica que atraviesan los municipios como así también la premisa de mudar la Planta de Residuos al Paraje Boerr. También se refirió a falta de agua en plena época estival donde los oyentes se hicieron escuchar hasta en el HCD como así también la reciente aprobación por mayoría del presupuesto por más de 26.000.000.000 de pesos y la suba de impuestos hasta el 40 % entre otros temas.

“Aquí estamos culminando un año donde lo climático fue desequilibrante, un elemento muy a tener en cuenta porque estamos ahora con una ola de calor tremenda luego de la inundación importante que tuvimos. Ahora parece que se secó todo arriba y con una demanda eléctrica muy grande porque hay muchos aires acondicionados, que obligaron a la Cooperativa a hacer un corte programado para restablecer el sector de alimentación de la ciudad junto con el servicio de ABSA que no afectó al bombeo, pero es importante porque el sistema de agua está demandado por las altas temperaturas…Es importante que cuidemos estos servicios entre todos para poder seguir teniendo en un momento de gran demanda los servicios disponibles…Hay 22 bombas funcionando más dos que gestionamos para que se incorporen cuanto antes al servicio de ABSA. Hay demoras en la puesta en marcha. Serían 24 bombas en la ciudad entonces. La red está distribuida con diámetros adecuados, se pueden hacer mejoras y habrá que hacerlas en el futuro para garantizar el servicio…Hacen faltan cisternas en lugares como Barrio Traut y otras zonas porque la ciudad ha crecido en superficie y ramificaciones, son cuestiones que la empresa está estudiando y tiene que terminar. Por otro lado, apelo a la buena vecindad. Apelamos a no derrochar porque en momentos críticos la red es sometida a baja presión. Tiene que haber una reserva y hay que cuidarla. No es cuestión de poner bomba sin cisterna. Es un momento crítico del año en cuanto a la temperatura y la universalidad del servicio porque todo el mundo tiene agua potable…Los acuíferos están llenos porque la inundación generó como positivo mucha agua subterránea”.

Sobre las obras en la planta depuradora, comentó: “La Planta Depuradora de Líquidos Cloacales está en un avance del 60% y esperemos que el año próximo se pueda continuar. Es una obra muy importante para la ciudad que gestionamos en 2019. Ha sufrido los vaivenes económicos en materia de obra pública pero esperemos que en 2026 se culmine”.

Sobre los reclamos de la gente por el mal uso de la pirotecnia, dijo: “En cuanto al uso de la pirotecnia y lo ocurrido en Nochebuena hemos pedido que todos colaboren en la difusión que está prohibida la pirotecnia de alto impacto. Va mucho en la conciencia y acción de cada uno y en la acción desde el punto de vista de las áreas que deben funcionar y la policía que puede intervenir y debe hacerlo. Espero que nuestra comunidad esté a la altura de las circunstancias. Es mucho de conciencia”. Decía.

Ante lo vivido por los productores donde no podían transitar distintos caminos por las grandes cortadas que había realizado la intensa lluvia, dijo:

“Ahora se está trabajando en la recuperación de los caminos. Últimamente se ha puesto en condiciones los sectores que se cortaron por las dos inundaciones sufridas este año… recordemos que este año vivimos dos inundaciones juntas, desde marzo fue como la del 80´y la de mediado de año, fue como la del 85´, un fenómeno climatológico, que si no si hubieran hecho las obras del Río Salado, esto hubiese sido igual que en esa época… Están llegando en las próximas semanas dos moto niveladoras nuevas para poder continuar en el período enero/febrero/marzo con las tareas programadas en la zona rural por el alteo de los caminos…”.

Sobre las extracciones de plantas, dijo: “Lamento los que sacaron plantas por problemas justificados porque hoy las plantas amortiguan las altas temperaturas. Es una lucha el tema de la forestación. En estos tiempos tener árboles frondosos hacen que nuestras calles y viviendas estén más protegidos en días de mucho calor como los que estamos teniendo…Si hay árboles que no se riegan es lógico que se sequen. Pero hay un Area que ha desarrollado un programa importante. El vecino también puede regar si lo quisiera” remarcaba.

Más adelante, comentó sobre la gran cantidad de algas que tiene nuestra laguna y no permite el uso de la misma: “Con respecto a nuestro espejo de agua que es el control de la maleza, se puede hacer mecánicamente y de hecho hemos construido otra lancha recolectora. Lo que pasa que estos últimos calores desarrollan a gran velocidad la vegetación….El evento provincial de canotaje se pudo hacer una pista alternativa… También tratamos que no haya un manejo químico”.

Por el cambio de escenario del Kartódromo, dijo:

“Tuvimos reuniones con el tema del karting. Hay un proyecto de relocalización en marcha que la idea es llevarlo adelante para que la actividad siga funcionando. Sería para la zona de la laguna La Blanca. El cambio de lugar es beneficioso porque hay una ordenanza de protección ambiental de la laguna. Más allá de eso, la actividad se mantuvo en los últimos años pero hay que ir hacia nuevos desarrollos alternativos y creativos y estamos trabajando con eso”.

También se refirió a la presentación en sociedad de el barrio Alfonsín y 72 viviendas:

“Tema habitacional. Ambos barrios (sobre Vidal y sobre Independencia) están en proceso de pre adjudicación, entregaremos en mitad de 2026. Falta parte de la infraestructura terminaciones por esto la demora. Hoy estamos terminando la infraestructura en el barrio Alfonsín. Hasta ayer estuvieron hormigoneando, serían 72 viviendas en calle Independencia más las 38 de Vidal…. La demanda sigue pero cambia, es cíclica. Si es proceso de construcción de viviendas la mayor etapa la hemos hecho en años anteriores con los barrios como los álamos, las palmeras, las acacias, etc. Del 2006 al 2015 se construyeron, también los procrear con financiamiento. Cuando volví a ser intendente planificamos un barrio nuevo como son las 72 viviendas hoy vinculado con la independencia y la sala de salud Héctor Muñiz. A propósito, quiero decirte que estamos licitando cañerías para entubar el canal 17 de octubre. Lo haremos por administración la pavimentación. Desocupamos la playa de camiones, lo pudimos desarrollar en 2020 y relocalizarla en la ruta. Desde 2025 es un alquiler menos. Todo ese sector lleva su infraestructura correspondiente. Es un cambio muy importante en la zona y con mucho esfuerzo. Hemos mantenido al equipo de trabajo. Comentaba.

Sobre lo aprobado en el HCD, dijo: “Culminamos un año con un equilibrio financiero al límite. Afectados por lo nacional mantenemos los servicios brindando, construyendo y desarrollando obras importantes, disponiendo un proceso de desindustrialización por la avalancha importadora sosteniendo el parque industrial con empresas con logística, por una actitud del gobierno nacional, aunque no quiero hablar de política, se observa un proyecto de des-industrialización del país, estamos viendo que se genera en la actualidad una brecha importante afectando muchos sectores y que está poniendo una situación de casi supervivencia a mucha gente…En 2007 empezamos con el parque industrial, cuando me propuse ser intendente en 2003 hablaba de la potencialidad de Las Flores por su lugar estratégico en el centro de las Pcia de Bs. As….Pedimos el 45% porque el combustible aumento el 40% y la propuesta del 20% de aumento a los municipales, en función de consensuar aceptamos una baja y algunas cuestiones más tener que estar actualizando, con este procesos tan duro y cruel, esto la inflación va a ser cero %, esperemos, o al menos 10% pero que crezca el poder adquisitivo y la economía se reactive para volver a una normalidad con trabajo y el comercio se normalice y el municipio pueda administrarse y ser manejado…Vamos a mantener puestos laborales que estén a servicio de la ciudad. Y la responsabilidad pero achicarnos en cuestiones que tienen que ver con no hacer gastos improductivos, habrá restricciones en áreas y funciones que no necesiten ser desarrolladlas. Hay que pensar el municipio como la familia de uno”.

Ante el reclamo de la gente sobre la cantidad de personal que tiene el municipio, e ir atenuando con el sector que se acoge a la jubilación, dijo: “Unas 20 o 30 personas se jubilan por año y de hecho todas las que están en proceso, están siendo jubiladas. Todos los servicios se desarrollan con administración. Hay muchos municipios que pararon obras, acá se está haciendo silenciosamente, ejemplo el ensanche de la Avda. Abel Guaresti. En el sector del hospital ahora se puede dar más seguridad al tránsito. Es lo que se hizo en la calle Perón, toda esa dinámica está hecha por profesionales, técnicos municipales y es algo que valoro, la dinámica de rotondas que han mejorando la circulación en el centro. Yo te puedo hablar del 2004 a la fecha cuanto se pudo hacer en los 20 años antes…Ojalá sigamos con un desarrollo de la ciudad y que las cosas mejoren, que los vecinos les alcance para vivir y puedan apoyarnos con el pago de tasas para ayudar a la ciudad, soy un enamorado de mi ciudad”.

“Cuidemos y alertemos cuando haya una cuestión de inseguridad, en el acto de la policía contaba a los efectivos que los recursos, mi experiencia en 2003 cuando una familia florense golpeó la puerta de mi casa habiendo sido asaltada a mano armada a pocos días de asumir… No hacían la denuncia porque creían que la policía era un lugar lúgubre, hoy a esta situación hay que cuidarla porque puede cambiar de la noche a la mañana, un edificio con las condiciones adecuadas no se va a caer, la seguridad en muchas cuestiones lo que se previene no se ve y requiere planificación de trabajo”.

Sobre el traslado de la Sec. De Salud al edificio que perteneció al Dr. Harosteguy, dijo:

“La casa del Dr. Harosteguy la alquilamos porque teníamos que dejar el lugar donde funcionaba la Sec. De Salud sobre Rivadavia…el sanatorio lo pedimos y la justicia nos dio en custodia, pero está en muy mal estado y falta muchísimo, es mayor la inversión y el costo de ponerlo en valor de lo que sale alquilar. Fue una conversación con la familia Zarauza y había que relocalizar la secretaría y surgió esta posibilidad, es un concepto patrimonial histórico y relacionado con la salud…La escuela taller va a funcionar allí también y desocupamos la Galería del Sol, ahora con emprendimientos gastronómicos y va a San Martín 480, fue un enroque de gastos. Las áreas de arquitectura están trabajando”. Decía.

Sobre la relocalización de la planta de tratamientos de residuos, expresó: “Vamos a ver camiones que descargarán para el saneamiento, hay alternativas en estudio con el CEAMSE para el tratamiento de los residuos existentes para transfórmalos en energía calórica como Loma Negra, hay que conseguir financiamiento para sanear lo que está”.

En el final, Gelené, se refirió a la fecha de fin de año:

“Tenemos que fortalecernos en la familia, el amor, ayudar y ser solidarios de cara al 2026. Que toda la tarea para preservar nuestra ciudad sea benéfica”. Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AL INTENDENTE GELENE:

