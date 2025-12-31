31 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Bomberos Voluntarios entregó los obsequios del Bono Contribución 2025

1 minuto de lectura
1 hora atrás Fm Alpha

Se hizo entrega en la noche del martes los obsequios correspondientes a la última campaña de socios cuyo sorteo tuvo lugar el pasado sábado 27 de diciembre por Quiniela de la Provincia de Buenos Aires. El primer premio fue una camioneta Pick up Amarok Trendline y correspondió al número 0011. Su poseedora fue la vecina Susana Joanteguy (foto). El segundo obsequio fue para Susana Marchioni con el Nro. 5112 con una orden de compras por $1.500.000. Tercer obsequio, con el 8327, correspondió a Hugo Mansilla llevándose una orden de compras por $800.000. Cuarto obsequio salió para Carlos Núñez y María Corbetta con una orden de compras por $500.000 y quinto obsequio para Roberto Bautisteza con el Nro. 2455 correspondiéndole una orden de compras por $300.000. ¡Felicitaciones a todos!.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Ola de calor: Las Flores supera niveles históricos de consumo eléctrico

6 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La familia de FM Alpha despidió el 2025 con objetivos cumplidos

30 minutos atrás Fm Alpha
9 minutos de lectura

Gelené en «El Periodístico»: “No se hacen gastos improductivos”

1 hora atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Ola de calor: Las Flores supera niveles históricos de consumo eléctrico

6 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La familia de FM Alpha despidió el 2025 con objetivos cumplidos

30 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Bomberos Voluntarios entregó los obsequios del Bono Contribución 2025

1 hora atrás Fm Alpha
9 minutos de lectura

Gelené en «El Periodístico»: “No se hacen gastos improductivos”

1 hora atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.