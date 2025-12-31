Bomberos Voluntarios entregó los obsequios del Bono Contribución 2025

Se hizo entrega en la noche del martes los obsequios correspondientes a la última campaña de socios cuyo sorteo tuvo lugar el pasado sábado 27 de diciembre por Quiniela de la Provincia de Buenos Aires. El primer premio fue una camioneta Pick up Amarok Trendline y correspondió al número 0011. Su poseedora fue la vecina Susana Joanteguy (foto). El segundo obsequio fue para Susana Marchioni con el Nro. 5112 con una orden de compras por $1.500.000. Tercer obsequio, con el 8327, correspondió a Hugo Mansilla llevándose una orden de compras por $800.000. Cuarto obsequio salió para Carlos Núñez y María Corbetta con una orden de compras por $500.000 y quinto obsequio para Roberto Bautisteza con el Nro. 2455 correspondiéndole una orden de compras por $300.000. ¡Felicitaciones a todos!.

