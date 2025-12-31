31 de diciembre de 2025

La familia de FM Alpha despidió el 2025 con objetivos cumplidos

La «madre» de las FM locales -con 36 años de historia radial- cerró un nuevo año reuniendo a gran parte de su personal entre conductores y operadores para el tradicional brindis. En un marco muy distendido, surgieron anécdotas de lo transitado en 2025 al tiempo que surgieron nuevos desafíos de cara al futuro. El encuentro estuvo presidido por nuestro director general, Ernesto «Chino» Varela quien estuvo acompañado de su esposa y secretaria administrativa, Claudia Loustaunau. Agradecemos a oyentes, amigos y firmas comerciales por su constante apoyo. ¡Feliz 2026!.

