Ola de calor: Las Flores supera niveles históricos de consumo eléctrico

Ante la ola de calor que atraviesa nuestra ciudad, la Cooperativa de Electricidad de Las Flores solicita la colaboración de toda la comunidad para hacer un uso responsable y solidario de la energía. En estos momentos, la Cooperativa se encuentra superando récords históricos de consumo, operando al límite de la energía disponible, situación que se ve agravada por la congestión del anillo eléctrico nacional. El cuidado de la energía es fundamental para sostener el servicio y evitar inconvenientes.

Algunos tips para el uso racional de la energía:

-Utilizar aires acondicionados a 24°/25°, evitando temperaturas más bajas.

-Apagar luces y equipos eléctricos que no estén en uso.

-Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo en horarios pico.

-Con pequeñas acciones de cada hogar, entre todos podemos cuidar el sistema eléctrico y garantizar el servicio para toda la comunidad.

Tu cooperativa, nuestro compromiso.

