Graciana Goicoechandía, luego de la presentación del DEA : «Ojalá se concreten otros proyectos que impulsé cuando fui concejal»

La ex concejal -mandato cumplido- habló este martes por la 91.5 luego de la presentación y colocación del Desfibrilador Externo Automático el pasado domingo en el Parque Plaza Montero. Precisamente, en uno de sus mandatos como concejal, Goicoechandía fue autora del proyecto para que se pueda contar en distintos espacios de la ciudad y en los Parajes Rurales con este tipo de herramientas para dar una pronta respuesta sanitaria ante cualquier caso que se presente. «Fue muy linda y muy útil la presentación. La laguna es el lugar más convocante que tenemos los florenses y además mucha gente de afuera nos visita asiduamente. Tener un desfribilador en este lugar es clave. Igual, como dije en la presentación, ojalá nunca se utilice», señaló. En la nota también se habló de otros proyectos que supo generar en su momento la ex edil como la señalización en el acceso a la ciudad sobre Avda. Alcides Seguí o la senda peatonal en Pte. Perón y que ahora se concretan. «Parece que esperaron a que me fuera del Concejo para hacer esas obras», dijo en tono de broma.

