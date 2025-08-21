Gral. Belgrano: Fuerte reclamo de ruralistas en el Concejo Deliberante

En la sesión de ayer miércoles 20 de agosto, un grupo de productores rurales de Gorchs se hizo presente en el Concejo Deliberante de General Belgrano para exponer la crítica situación que atraviesan los caminos rurales de la zona.

Durante la intervención, se señaló que el mal estado de los caminos no es una problemática aislada de la localidad, sino que afecta a productores de todo el distrito, condicionando la producción, generando pérdidas económicas y, en muchos casos, provocando trastornos en la vida cotidiana de las familias rurales.

Los productores remarcaron la falta de mantenimiento adecuado durante los últimos años, lo que derivó en un estado de emergencia tras las precipitaciones del corriente año. Se advirtió, además, que los tres años de sequía no fueron aprovechados por la administración del intendente Osvaldo Dinápoli para realizar trabajos preventivos que hubieran permitido enfrentar la situación actual en mejores condiciones.

Uno de los puntos más relevantes de la exposición fue la interpelación al cuerpo de concejales respecto al destino de los 40 millones de pesos otorgados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de un convenio firmado el 15 de octubre de 2024 con el Ministerio de Desarrollo Agrario, destinados a la estabilización de un camino estratégico. A la fecha, no se observan avances concretos en la ejecución de dicha obra.

Asimismo, se señaló que el pasado 4 de agosto se presentó un pedido de audiencia a las autoridades municipales, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta, lo que agrava el malestar de los productores frente a la falta de diálogo y atención institucional.

Finalmente, se solicitó a los concejales que intercedan para garantizar que los reclamos sean escuchados y se propuso la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre el Ejecutivo Municipal y los productores afectados, con el objetivo de definir medidas urgentes que permitan dar respuesta inmediata a la situación crítica que se vive en los caminos rurales del distrito.-

Informe de partidas:

