Gustavo Montoya, luego de la suspensión de los Corsos 2024 en Pardo: «Intentaremos organizar un baile de carnaval»

Luego de conocerse la suspensión del tradicional corso en la localidad rural, la 91.5 habló este jueves con uno de los integrantes de la Comisión Organizadora quien se lamentó por la no realización de la fiesta al tiempo que dejó abierta la posibilidad de realizar un baile campero o de «carnaval» el sábado 13 de enero. «Muy a nuestro pesar y viendo las circunstancias de cómo se va dando todo en el país y con un gasto muy importante para poder llevar adelante los corsos del año que viene no nos queda otra alternativa que suspender», explicó Montoya. «Intentaremos armar un baile familiar para no perder el espíritu de encontrarnos en Pardo», dijo más adelante.

