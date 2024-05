Hablamos con el productor apícola Diego Gioiosa

El titular de “Miel Don Cholo” Diego Gioiosa estuvo en “El Periodístico” con Ernesto Varela conversando de la producción apícola en General.

La miel es considerada como uno de los alimentos esenciales. Natural, nutritiva y saludable. Contiene calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo y potasio, aminoácidos, ácidos orgánicos, vitaminas del complejo B, vitamina C, D y E. Además, es antiinflamatoria, antioxidante y contiene agentes antibióticos. Las personas suelen usar la miel por vía oral para tratar la tos y, de forma tópica, para quemaduras y favorecer la curación de heridas.

“Es el insecto más importante del medio ambiente, si falta la abeja falta la humanidad, es la Semana de la Miel, venimos trabajando en el consumo, somos un país productor, pero poco consumidor. Los argentinos hay un promedio de 300grs. Por cápita anualmente, es muy bajo, por eso la producción va afuera, los alemanes e ingleses consumen 500grs. Por mes, son 6 kilos aproximadamente por año…Hoy con la tecnología la gente descubre los beneficios de la miel. Seguimos en el top ten de las mieles del mundo, somos el segundo productor a nivel mundial detrás de China. La calidad de miel tiene que ver con la vegetación, acá en la Cuenca del Salado tenemos buena vegetación, multifloral. Está la monofloral que tiene otro sabor y textura. Ahora los japoneses vienen a buscar la miel clara, esa se encuentra en el norte, donde se cosecha el limón, los cítricos. En el centro tenemos otro tipo, en características y beneficios es igual. La cosecha comienza en enero y culmina los últimos días de marzo. Como va cambiando el clima, este año terminó los primeros días de abril por la floración. Veníamos de sequía y poca producción, a la gente le explicamos que uno no maneja eso, pero estamos acostumbrados, en el 2021 y 2022 fue la temporada de más baja producción, este año mejoró con precipitaciones que llegaron en noviembre de 2023, porque si hay flores, la abeja puede trabajar. Hay muchos apicultores que hacen un seguimiento de floraciones, se llama trashumancia, en Entre Ríos con el eucalipto, por ejemplo, los apicultores cuando termina la temporada, suelen desplazarse hasta allí. También hay en Tucumán, partes de Córdoba. La polinización en el sur, en Río Negro, los valles, llevan colmenas para polinizar los cítricos…” Sobre los valores de exportación, dijo: “El valor de la miel para exportación es un tema que va variando, hoy nos encontramos con costos de producción alto, la que sacamos del país es buena miel, somos conocidos en el mundo. Vendemos a mejor precio que el año pasado, pero sigue bajo, ya estamos acostumbrados, hoy en día entregamos la producción a una exportadora y siempre con la expectativa que suba, pero es algo que no podemos manejar porque el precio lo ponen ellos…” Por otro lado, acotó: “Los chinos están fabricando una miel artificial que está invadiendo países como España e Italia, es una miel camuflada hecha a base de arroz. Es un tema porque no se consume miel auténtica. En esos países también está nuestra miel que es original. Acá todo lo hacemos con pasión y amor. En nuestro caso como saben viene de generaciones, y nos gusta enseñar, hace años venimos ayudando y orientando. Hay momentos donde la gente realmente se interesa y quiere aprender. Se trabaja con la misma base y orientación pero no como se hacía en la época de mi padre. La extracción sigue igual, cambia el tema del manejo en las colmenas, el año se divide en distintas etapas de trabajo. En los últimos años hubo gente que le interesa y se suma con alguna que otra colmena, hay gente que lo tiene como segunda actividad. Hoy nos encontramos en una zona donde la apicultura se mantuvo, es una zona donde hay producción estable…” Ante los costos de sostener las colmenas en épocas de sequía, dijo: “El costo de las colmenas va subiendo, le compramos la glucosa a Arcor, o sea la glucosa fue un producto que aumentaba mes a mes. Al no tener mucha producción el año pasado se complicaba el alimento para la colmena. Este año dejamos más o menos entre 4 y 6 cuadros por colmenas para el alimento de ellas…” Ante la realidad de seguir perfeccionándose como productor apícola, el joven Gioiosa, acotó sobre su viaje al vecino país de Brasil: “Estamos analizando la posibilidad de viajar, intercambiar ideas, hoy estamos charlando con una empresa brasileña que trabaja similar a lo que hacemos acá. Allá hay abejas de selva que son agresivas, mezcla con la africana… Acá trabajamos con las italianas que son más domésticas. En verano las trabajamos sin careta…Luego de tantos años de aprender, uno siempre quiere mejorar…” Sobre las diversas exposiciones, dijo: “Del 5 al 7 de junio habrá una gran exposición a nivel nacional y será en Azul, es una de las más grandes, tambien suelen venir a exponer desde Uruguay, Bolivia, Chile… vamos a ir, y nos conviene porque estamos cerca…”

